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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman?

Dün akşam sezon finali yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte dizinin yeni sezonu ile ilgili merak edilen detaylar...

29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:40
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman?

Dün akşam sezon finali yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte dizinin yeni sezonu ile ilgili merak edilen detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair henüz bir bilgi yer almazken, dizinin yeni sezonunun diğer diziler gibi eylül ayında seyircilerin karşısına çıkması bekleniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde neler oldu?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık
içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:40
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  9. İlyas Çakırbeyli
  10. Alparslan Çakırbeyli

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