Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO 200.bölüm ne zaman?
EDHO yeni bölüm ne zaman hangi gün? Diziseverler gözlerini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun başlayacağı tarihe çevirdi. ATV ekranlarında yayımlanana dizinin 7.sezonunun hangi gün başlayacağı araştırılmaya başladı. Peki, EDHO yeni sezon ne zaman?
Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizinin yeni bölümünü merakla bekleyenler “EDHO yeni sezon ne zaman?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, EDHO ne zaman saat kaçta?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO 200.bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 26 Ekim’de ekrana geleceği açıklanmıştı. Ancak saat 20.00’de ATV ekranlarında Baba Parası isimli film yayımlandı. Dizinin 200.bölümünün 2 Kasım Salı akşama ekranlara geleceği öğrenildi.
EDHO yeni sezonda kadroya dahil olan isimler ve karakterleri şöyle:
Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni
Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam
Anna Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı
‘Masa’nın yeni üyesi Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa
‘Masa’nın yeni üyesi Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu
Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası
Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni
Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu
Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı