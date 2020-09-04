‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ oyuncusunun yeni mesleği şaşırttı! Taleplere yetişemiyor
“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”da İlyas Çakırbeyli karakterini oynayan Ozan Akbaba marangozluğa başladı. Sanattan zanaata geçen Akbaba, kendisine gelen taleplere yetişemiyor.
ATV’de beş sezondur yayına devam eden aksiyon dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde İlyas Çakırbeyli karakteriyle seyircinin karşısına geçen Ozan Akbaba, yeni mesleğiyle görenleri şaşırttı.
EDHO’nun seti olmadığı zamanlarda ilgi duyduğu başka bir mesleğe yönelmeye karar veren Akbaba, kurduğu marangozluk atölyesinde profesyonel üretim yapmaya başladı.
İşten arta kalan vakitlerinde ahşap tezgahının başına geçen oyuncu Ozan Akbaba, marangozluk yaparak pandemi sürecini de üretim yaparak geçiriyor.
Özellikle masa, sehpa ve çeşitli ahşap ürünler üreten Akbaba yakın çevresinden tam not aldı. Tuzla’da kendisine marangozhane kuran Ozan Akbaba, sehpa siparişlerine yetişemiyor.
10 yıl önce ahşap tasarımlar yapmaya başladığını belirten Akbaba, “Tezgahın başındaki konsantrasyon beni zamandan ve mekandan uzaklaştırıyor, düşüncelerim sadeleşiyor” dedi.