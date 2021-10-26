Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? EDHO bugün var mı?
EDHO 200.bölüm ne zaman hangi gün? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. Sezonuyla ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Diziyi yakından takip edenler ATV’yi açtıklarında farklı bir filmle karşı karşıya geldi. Peki, EDHO neden yok? Eşkıya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
ATV’nin uzun yıllardın yakından takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz yeni sezona iddialı fragmanlarla başladı. 7.sezon kadrosuna 12 yeni ismin katıldığı dizi 200.bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünün 26 Ekim Salı akşamı ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak AVT ekranlarında saat 20.00’de farklı bir film yer aldı. Peki, EDHO neden yok?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? EDHO bugün var mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 26 Ekim’de ekrana geleceği açıklanmıştı. Ancak saat 20.00’de ATV ekranlarında Baba Parası isimli film yayımlandı. ATV yayın akışına bakıldığında dizinin bugün akıştan kaldırıldığı görülüyor. Konu hakkında bir açıklama yapılmadı. EDHO’nun yeni bölümü 2 Kasım Salı akşamı ekranlara gelecek.
Öte yandan Ensonhaber'de yer alan bilgiye göre; Eşkıya Hükümdar Olmaz dizisinin yapımcısı değişti. Dizinin artık ATV İç Yapımlar değil, BVB Yapım olduğu öğrenildi.
EDHO yeni sezonda kadroya dahil olan isimler ve karakterleri şöyle:
Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni
Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam
Anna Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı
‘Masa’nın yeni üyesi Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa
‘Masa’nın yeni üyesi Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu
Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası
Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni
Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu
Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı