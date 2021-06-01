Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin setinde kavga

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Maltepe’de bir otelde gerçekleşen çekimleri sırasında 3 kadın set çalışana sözlü ve fiziksel saldırıda bulundukları iddia edilen Arif Yıldırım (19) ve Şiyar Altosun (20) hakkında, ‘Zincirleme şekilde hakaret’ , ‘Birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs’ ve ‘Birden fazla kişi ile tehdit’ suçlarından 18 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık, 6 şüpheli hakkında ise, ‘Birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

29 Kasım 2020 tarihinde iddiaya göre; otelin kafesinde yapılacak çekimler için set hazırlığını tamamlayan kadın çalışanlar G.S., B.Ç. ve B.A., kostümleri değiştirmek için otel odalarına çıktıkları sırada, yan odalarındaki alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde olan Arif Yıldırım (19) ve Şiyar Altosun (20) tarafından önce sözlü hakarete uğradı. Set çalışanlarının kendilerine aldırış etmemelerine sinirlenen Yıldırım ve Altosun, oda kapısını tekmelemeye başladı. Sesler üzerine bazı otel personeli ve bazı dizi oyuncularının olay yerine gelmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Daha sonra lobiye inen tarafların kavgasına, otele gelen gece bekçileri müdahale etti.

1 ay sonra tahliye edilmişlerdi

Meydana gelen olay sonrası Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun'u gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak şüpheliler, yaklaşık 1 ay sonra tahliye edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bulunan MaiCity otelde 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin çekiminin yapıldığı, dizi oyuncuları ve ekibinin tamamı ile şüphelilerin de aynı otelde kaldıkları belirtildi.

Set çalışanlarına çirkin sözler

İddianamede dizi ekibinde yer alan set çalışanları müşteki B.A., G.S. ve B.Ç.'nin, otelin 2. katında çalıştıkları sırada, şüpheliler Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım'ın, müştekilere 'Burada porno mu çekiyorsunuz?' diyerek küfür etmeleri üzerine, 3 kadın set çalışanının bulundukları ikinci kattan çığlık atarak yardım istedikleri ve odalarının kapısını kapattıkları belirtildi. Sinirlenen şüphelilerin, müştekilerin bulundukları odanın kapısını kapatmalarının ardından odaya girmek istedikleri, kapıyı tekmeleyerek zorladıkları, müştekilerin ise her 2 şüphelinin odaya girmelerini engelledikleri anlatıldı.

Dizi oyuncularını da tehdit etmişler

Aynı zamanda iddianamede çıkan arbede üzerine bazı otel personeli ve bazı dizi oyuncularının 2. kata çıktıklarında, şüphelilerden Şiyar Altosun, Arif Yıldırım ve Batuhan Kuvvetliışık'ın, müştekileri 'Sizin çekmiş olduğunuz dizilerdeki yaptığınız işlerin biz dışarıda gerçeğini yapıyoruz' diyerek tehdit ettikleri anlatılırken şüphelilerin eylemlerine devam etmesi üzerine olay yerine gece bekçilerinin geldiği, bunun üzerine şüphelilerden tamamının 2. kattan otelin lobisine indikleri, lobide bulunan müştekiler Oktay Kaynarca, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer'i tehdit ettikleri aktarıldı.

Cezaları belli oldu

Şüpheliler Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım'ın, 30 Kasım 2020 tarihinde tutuklandıkları, yaklaşık bir ay sonra da tahliye edildiklerinin belirtildiği iddianamede, Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım'ın, 'Zincirleme şekilde hakaret' , 'Birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' ve 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından 18 yıl 2 aya kadar, diğer şüpheliler Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Boğutar, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam'ın ise, 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.