Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta neden yok?
EDHO neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı akşamları ekranlara geliyor. Dizinin 183. yeni bölümü 9 Şubat Salı akşamı ekranlara gelmeyecek. Peki, EDHO neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. Bölüm | EDHO yeni bölüm fragman
ATV ekranlarında yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 9 Şubat’ta ekranlarda olamayacak. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta neden yok?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 183. Bölümü 9 Şubat Salı günü ekranlara gelmeyecek. 9 Şubat’ta Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı ATV’den naklen yayınlanacak. Bu sebeple Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 16 Şubat Salı günü ekranlara gelecek.