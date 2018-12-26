Eskişehirspor'un yüzü sahasında güldü





ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında topladığı 16 puanın tamamını sahasındaki maçlarda aldı.

Geçmiş dönemlerde forma giyen bazı oyuncularının, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan siyah-kırmızılılar, genç futbolcularla yoluna devam ettiği ligde ilk yarıyı averajla 16. sırada bitirdi.

Eskişehir temsilcisi, ligin ilk yarısını dörder galibiyet ve beraberlik sonucu 16 puanla tamamlarken, 9 kez sahadan puansız ayrıldı.

Sahasında sadece bir maç kaybeden Eskişehirspor, 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Evinde rakip ağları 10 kez havalandıran Eskişehir ekibi, kalesinde 8 gol gördü. Deplasmanda yaptığı 8 karşılaşmada puanla tanışamayan, sadece 5 gol atabilen siyah-kırmızılılar, kalesinde 25 gole engel olamadı.

Eskişehir temsilcisi ilk yarıdaki en farklı galibiyetini 2-0 ile Kardemir Karabükspor'a karşı aldı, en farklı mağlubiyeti ise 3. haftadaki 5-0'lık Gençlerbirliği maçı oldu.





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Siyah-kırmızılı takımda ligin ilk yarısının en skorer isimleri dörder golle İbrahim Halil Öner ile Mehmet Feyzi Yıldırım olarak dikkati çekti.

Eskişehirspor'un en hırçın futbolcuları da 4 sarı, 1 kırmızı kart gören Mehmet Feyzi Yıldırım, üçer sarı, birer kırmızı kartla Ekrem Kılıçarlan, Mevlüt Çelik ve Cemali Sertel oldu.

Semih Güler, Fıratcan Üzüm, İbrahim Halil Öner ve Mehmet Özcan ise ilk yarıdaki bütün maçlarda ilk 11'de forma giyerek en istikrarlı futbolcular olarak kayıtlara geçti.