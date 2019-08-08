0553 313 94 23

Eskişehirspor'dan nostaljik biletli sezon açılışı

- Siyah-kırmızılı kulüp, 10 Ağustos'ta Konyaspor ile karşılaşılacak sezon açılışı müsabakası için özel hazırlanan nostaljik biletleri satışa çıkardı

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:11
Eskişehirspor'dan nostaljik biletli sezon açılışı


ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig kulüplerinden Eskişehirspor, Süper Lig ekibi Konyaspor ile 10 Ağustos'ta yapacağı sezon açılış maçı için nostaljik bilet tasarlayıp satışa sundu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor'un 2019-2020 sezonu açılış maçı için nostaljik kağıt biletlerin satışı başladı.

Nostaljik biletlerin, maraton ve kale arkası tribünler için 10 liradan, VIP tribün için ise 25 liradan satışa çıkarıldığı belirtildi.

Bilet satışları Vali Hanefi Demirkol Tesisleri, Esstore mağazaları ve yetki belgeli temsilciler tarafından yapılıyor.

Yeni Eskişehir Stadı'nda 10 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak Eskişehirspor-Konyaspor karşılaşması öncesinde, siyah-kırmızılı kulübün altyapı sporcuları ve antrenörlerinin de hazır bulunacağı bir seremoni gerçekleştirilecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:11
  1. bilet
  2. Eskişehir
  3. Eskişehirspor
  4. Futbol
  5. hazırlık
  6. Konyaspor
  7. maç
  8. nostaljik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Bilgiç’ten pedagojik formasyon müjdesi
    1. Rektör Bilgiç’ten pedagojik formasyon..
    2. Bolu’da, bayram tatili boyunca trafik..
    3. Sinop'ta tefeci operasyonu: 5 gözaltı
    4. Trabzon'da kamyonetin çarptığı kadın..
    5. Otobüs terminali bayrama hazırlandı
    6. Adana bayrama hazırlanıyor
    7. Temmuzda en fazla reel getiri BIST 100..
    8. Kanserde gen haritası üzerinden tedavi
    9. Kedim neden benden kaçıyor?
    10. İçli köfteye şekil vermekte..
    11. Artvin’de Kurban Bayramı öncesi trafik..
    12. Başkan Akgün’ün yengesi son..
    13. Başkan Hürriyet temizlik işçileriyle..
    14. Seracılık kredi paketine yoğun ilgi..
    15. Bakan Koca açıkladı: 1-2 ay içinde...
    16. Sağlık turizmi için Türkiye’ye..
    17. Çankaya zabıtası bayram öncesi..
    18. Didim’de belediye beton santrali..
    19. Nilüfer Belediyespor hentbol takımı..
    20. Milli Savunma Bakanı Akar,..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek