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Gündem Gazze ateşkesinde de yan çizdiler… İblis’in tohumları kan dökmekte ısrarlı
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Gazze ateşkesinde de yan çizdiler… İblis’in tohumları kan dökmekte ısrarlı

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Gazze ateşkesinde de yan çizdiler… İblis’in tohumları kan dökmekte ısrarlı

Terör devleti İsrail'de hükümet, kamuoyuna açıklanan Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin yol haritasının kendi pozisyonlarını yansıtmadığını belirterek, Hamas’ın tamamen ve fiilen silah bırakmaması halinde saldırıların durdurulmayacağını açıkladı.

İsrail'de hükümet, kamuoyuna açıklanan Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin yol haritasının kendi pozisyonlarını yansıtmadığını belirterek, Hamas’ın tamamen ve fiilen silah bırakmaması halinde saldırıların durdurulmayacağını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Barış Kurulu’nun duyurduğu ve tarafların anlaştığını ilan ettiği Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi ve tüm saldırıların durmasını öngören anlaşmaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail basınındaki haberlere göre, Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Doron Spielman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, önerilen çerçeveye ilişkin görüşlerini ve endişelerini Amerikalı mevkidaşlarına iletmiştir. Kamuoyuna açıklanan taslak İsrail’in pozisyonunu yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Spielman, Hamas'ın geçen 8 ayda ateşkesi, yeniden silahlanma amacıyla kullandığını öne sürerek, Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini belirtti.

 

Başbakanlık Ofis Sözcüsü, "Askeri varlıktan arındırma, Hamas’ın silahlarını fiilen teslim etmesi anlamına gelir. Tam bir silahsızlandırma haricindeki herhangi bir adım, Hamas’a İsrail’i yeniden tehdit etme kabiliyeti bırakacaktır." iddiasında bulundu.

Benzer şekilde, Enerji Bakanı Eli Cohen de Ordu Radyosu’na yaptığı açıklamada, Gazze planı üzerine herhangi bir kabine görüşmesi yapılmadığını ve böyle bir anlaşmanın imzalanmadığını söyledi.

Bu açıklamalar, Barış Kurulu’nun açıkladığı Beyaz Saray’ın da desteklediği Hamas’ın silah bırakacağı anlaşmada, İsrail'in saldırılarını durdurmasının öncelenmesine rağmen Tel Aviv’in bu planda ayak dirediğini gösteriyor.

 

- Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyuruldu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmasının ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şart olduğunu belirtmiş, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının da İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamalar sürmüştü.

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