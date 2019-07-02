Eskişehirspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlayan Eskişehirspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa, futbolculara gelen transfer teklifleri ve kamp çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıkları için gideceği Polonya kampı öncesi Eskişehir’de çalışmalara başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde yapılan antrenman basına açık gerçekleşti. Düz koşu ve ısınma çalışmalarıyla başlayan idmanda oyuncular neşeli bir görüntü çizerken, Teknik Direktör Fuat Çapa’nın futbolcularla yakın diyaloğu da dikkat çekti. Öte yandan çalışmalara izinli olan Kamal Issah, Marko Milinkovic, Ibrahim Sissoko ve Jesse katılmadı.

“6 puanlık fark çok büyük bir fark değil”

Yeni sezona geçmiş dönem borçları nedeniyle eksi 6 puan cezası ile başlayacak siyah-kırmızılılarda Teknik Direktör Fuat Çapa, bu durumun çok büyük bir fark ortaya çıkarmadığını ifade etti. Eskişehirspor olarak değişik hedefler üstlenilmesi gerektiğini dile getiren Çapa, “Bu sezon geçtiğimiz sezondan daha kolay olmayacak bizim adımıza. Hepimizin amacı Eskişehirspor’un bir an önce düzlüğe çıkabilmesi. Bunun için el birliği ile sahiplenirsek işimizi kolaylaştırmış oluruz. Ümit edelim güzel bir sezon bitiririz. Tabii üzücü bir şey, geçtiğimiz sezon transfer tahtasıyla ilgili ümitlenmiştik. Olmadı, ondan sonra başladık. Biraz önce arkadaşlara söyledim, ilk 8 haftada sadece 4 puan almışız. Sezonu bitirdiğimiz kadroyla tekrar bu sezona başlayabilirsek 6 puanlık fark çok büyük bir fark değil. İstediğiniz mevkilere transfer yapamıyorsunuz, eksiklerinizi takım içerisindeki rekabeti oluşturamıyorsunuz. Nedenlerini söylememe gerek yok. Diğer taraftan eksi 6 olduğu zaman sizin için handikap. Bizim Eskişehirspor olarak değişik hedefler, değişik misyonlar üstlenmemiz gerekiyor bundan sonraki süreçte” ifadelerini kullandı.

“Puan silme cezasını giderebilmek için maddiyata ihtiyacımız var”

Transfer tahtasını ve puan silme cezasını giderebilmek için maddiyata ihtiyaç olduğunu ve bunun tek yolunun oyuncu satmak olduğunu sözlerine ekleyen Fuat Çapa, “Geçtiğimiz sezon devre arasında Cemali Sertel sayesinde transferi açtık. Bizim tekrar transfer tahtasını açabilmemiz için, puan silme cezasını giderebilmek için maddiyata ihtiyacımız var. Bunun da iki tane yolu var. Birileri çıkıp, bizim bu kadar paramız var deyip Eskişehirspor’a verecek, ihtimal çok zayıf. Diğer taraftan da buradaki fabrikayı güzel bir şekilde işletip, piyasaya sunup, oradan gelecek olan bütçeyle transfer tahtasını açmak, cezaları silmek ve sorunsuz bir şekilde sezona başlayabilmek. Siz de şu anda karamsarsınız. Bundan sonraki süreçte acaba ikinci bir eksi 6 gelecek mi, eksi 3 ne olacak? Hep bu soru işaretleri var kafamızda. Bunları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bunun da iki yolu var dedim. Birinci yol bugüne kadar olmadığına göre ikinci yolu deneyeceğiz. Bizim başka yolumuz yok” şeklinde konuştu.

“Belirli bir ödeme yapıldıktan sonra hepsi burada olacaktır”

Eskişehir’de yapılan yeni sezon hazırlıklarına katılmayan yabancı futbolcular hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, bir çoğuyla görüşmeler yaptığını ve cuma günü takıma katılacaklarını belirtti. Emre Güral’a belirli miktar kaynak oluşturulduğunda onun da takıma döneceğini ifade eden Çapa, “Oyuncularımızın hepsiyle bire bir konuştum, özellikle yabancılarla. Jesse, cuma güne bizimle beraber olacak. Marko Milinkovic ve Kamal aynı şekilde. Sissoko bizden biraz zaman istedi. Kayınvalidesi vefat etti. 7 günlük bir süre istedi. O da nasip olursa önümüzdeki günlerde tekrar aramıza katılacak. Emre ile de görüştüm. Sonuçta arkadaşlarımız işlerini profesyonel yapıyor. Kulübün sıkıntılarını biliyorlar ama belirli bir ödeme yapıldıktan sonra hepsi burada olacaktır. Emre ile geçtiğimiz hafta görüştüm hatta görüşme çok iyi geçti. Çok büyük bir kaynak değil eğer kaynağı oluşturabilirsek Emre’yi de en kısa zamanda aramızda göreceğiz” dedi.

“Polonya ve Afyon kampı Beşiktaş kulübü için organize edilmiş bir kamptı”

Polonya ve Afyon’da yapılacak olan yeni sezon hazırlıklarının tesadüf bir şekilde Beşiktaş’ın son anda Japonya’ya gitmesi ile gerçekleştiğini açıklayan Fuat Çapa, sözlerine şu şekilde son verdi:

“Bizim Polonya ve Afyon kampı, Beşiktaş Kulübü için organize edilmiş bir kamptı. Bundan 2 hafta önce bir arkadaş beni aradı. Beşiktaş için kamp süreci ayarladıklarını, Beşiktaş’a Japonya’dan iyi bir teklif geldiğini, bundan dolayı da onların oraya gittiğini söyledi. Oranın parası ödendi, size herhangi bir maliyet olmayacak, siz gitmek isterseniz bunu size sunmak isterim dedi. Biz de kendisine teşekkür ettik. Yönetime gelip programı anlattım. Yönetimimiz de tamam dedi ve o şekilde gerçekleşti.”