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Eskişehirspor’da şok sakatlık

Eskişehirspor’un evinde Birevim Elazığspor’u ağırladığı karşılaşmanın ikinci yarısının uzatma bölümünde sakatlanan Cemali Sertel’in sol köprücük kemiğinin kırıldığı öğrenildi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 22:40
Eskişehirspor’da şok sakatlık

Eskişehirspor’un evinde Birevim Elazığspor’u ağırladığı karşılaşmanın ikinci yarısının uzatma bölümünde sakatlanan Cemali Sertel’in sol köprücük kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Genç sol bek, yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattı.


Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Eskişehirspor, sahasında Birevim Elazığspor’u 3-1 mağlup etti. Üç puanı üç golle alan kırmızı siyahlı ekip bu skorla düşme hattında bir adım daha uzaklaştı. Yaşanan sevinç ise karşılaşmanın ardından Cemali’den gelen haberle birlikte yarım kaldı. Karşılaşmanınson dakikalarında, rakip ceza alanında yerde kalan Cemali Sertel’in sol köprücük kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Bonservisi Medipol Başakşehir’de bulunan ve Eskişehirspor’da kiralık olarak forma giyen Cemali, gözyaşları içinde sahayı ambulans ile terk etti.



"Omzu kırıldı, sezonu kapadı maalesef"


Genç sol bekin sezonu kapadığını ise, Teknik Direktör Fuat Çapa tarafından sosyal medya hesabından açıklandı. Çapa, "Hiçbir şey çocuklarımızın sağlığından daha önemli değil. Maçın bitimine bir dakika kalsa bile topa giden Cemali’yi alkışlayalım. Omzu kırıldı, sezonu kapadı maalesef. İnşallah kısa zamanda iyileşip sahaya dönecektir. Sevincimiz buruk" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 22:40
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