Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi





ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehirspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Anemon Otel'de yapılması planlanan kongreye, 799 delegeden sadece 37'si geldi. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca ertelenen genel kurul, 3 Ocak 2019 Perşembe günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, her şeyin başında birlik ve beraberliğin yattığını belirterek, kentin güç birlikteliğine ihtiyacının olduğunu söyledi.

Ünal, kentteki kavgaların ve husumetlerin Eskişehirspor'a zarar verdiğini vurgulayarak, "Eskişehirspor için güç birlikteliği sağlanmalıdır. Gün birlik günüdür." diye konuştu.

Altyapıdaki hocalara teşekkür eden Ünal, şunları kaydetti:

"Bugün altyapıdan yetişip, A takım kadrosunda yer bulan bütün futbolcuları transfer etmek istiyorlar. Türkiye'nin en önemli futbol kulüplerinden birisi mevcut kadromuzdan 5 futbolcu istiyor. Bizim oyuncu satmak gibi bir düşüncemiz yok. Küllerinden yeniden doğabilen bir camiayız. Ligde 16 puan topladık. Bugün Fenerbahçe'nin 16 puanı var. Eskişehirspor'un kadrosundaki çocuklar asgari ücretle oynuyor. Eskişehirspor camiası ve takımı yaşamalıdır. Yaşaması için de layık olduğu yer Süper Lig'dir. Transfer yasağı kaldırılmalıdır. İmza vermeyenlerin yüzde 85'inin muvafakatnamesini aldım. İmza verenlere teşekkür ediyorum. Yüzde 15 toplanacak imza var. Ufak tefek sorunlar var. İnşallah onları da alacağız."

Halil Ünal, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden siyah-kırmızılı takımın sezonun ikinci yarısı için hazırlıklara 2 Ocak'ta Antalya'da yapılacak kampla başlayacağını sözlerine ekledi.