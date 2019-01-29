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Eskişehirspor'da korkulu rüya sona erdi

1. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'da transfer yasağı kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fuat Çapa, "Şimdi lig Eskişehirspor için bir daha başlıyor" dedi.

29 Ocak 2019 Salı 21:38
Eskişehirspor'da korkulu rüya sona erdi

1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da uzun süredir üzerinde uğraşılan transfer yasağı kaldırıldı.

Geçmiş dönemlerde görev alan futbolcu ve personelin alacaklarını ödeyemediği için transfer tahtasını açamayan ve sezon başında anlaşılan oyunculara lisans çıkaramayan Eskişehirspor'da korkulu rüya sona erdi.

Uzun süredir üzerinde çalışılan ve borçlu olunan isimlerle tek tek görüşen yöneticiler ve Teknik Direktör Fuat Çapa'nın yoğun uğraşları sonuç verdi.

"Projelerimizi yakın zamanda açıklayacağız"

Lige genç kadro ile devam eden siyah-kırmızılı ekip, transfer yasağını kaldırdı. Başkan Kaan Ay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Takımımızı yalnız bırakmayan, mücadeleden vazgeçmeyen başta teknik direktörümüz Fuat Çapa ve yardımcılarına, sözleşmeleri bulunmamasına rağmen Eskişehirsporumuz ile antrenmanlara devam eden, genç kardeşlerine aktardıkları tecrübeleriyle destek olan yürekli futbolcularımıza, transferin açılabilmesi için camiamızı sahiplenen zor günlerimizde Eskişehirspor'a sahip çıkan icra kurulu üyelerine, desteklerini esirgemeyen efsane taraftarlarımıza, kulübümüzün transfer tahtasının açılması için muvafakat belgesi veren geçmiş dönemde teknik kadromuzda bulunan hocalarımız ile futbolcularımıza ve avukatlarına teşekkür ederiz. Kongrede belirttiğimiz üzere bu yükün altından sadece yönetim kurulu olarak kalkmamız mümkün değildir. Şimdi birlik zamanı, şimdi kenetlenme zamanı, bir haftadır gece gündüz demeden ailesinden eşinden, işinden ödün vererek koşturan değerli yönetim kurulu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Bugün itibari ile yükümüz daha ağırdır. Allah'ım bir daha böyle kara günler bizlere yaşatmasın. Sabırla bizleri bekleyen Türkiye'ye örnek olan taraftarımıza hediye ediyor, verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Projelerimizi yakın zamanda açıklayacağız. Anadolu efsanesi olan kulübümüz, 1965 ruhu ile devam edebilmek için, tüm camiamızı desteğini bekliyoruz" dedi.

"Lig Eskişehirspor için bir daha başlıyor"

Teknik Direktör Fuat Çapa ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi lig Eskişehirspor için bir daha başlıyor. İmzalar verildi, tahta açıldı. Gencecik futbolcularımız, bizi bekleyen sabırlı vefakar arkadaşlarımız. Şimdi bambaşka bir takım olduk. Çabamıza değdi, haydi vira" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 21:38
  1. Eskişehirspor
  2. Fuat Çapa
  3. Türkiye
  4. Kaan Ay

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