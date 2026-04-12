Saat ve dakikalar neden 60'a bölünür? Bileğinizdeki saatte sır var! Para birimlerine kadar her şey hapsolmuş... Altın piyasasında dev dalga! Rekorlar ve sert düşüşlerin ardından yatırımcı 'bekle-gör' moduna geçti! Halit Akçatepe'nin kızından şaşırtan itiraf: 'Babamdan öğrendiğim en önemli şey' Ukrayna'da 10 yıllık sorun: 40-50 bin grivnaya kadar kazanıyorlar! Ülke için tehlike çanları çalıyor Beşiktaş'ta ilk ayrılık çok yakın! İtalya'ya kiralık olarak gönderilmişti Fenerbahçe'nin gündemindeki isimden transfer açıklaması: Hiçbir seçeneği dışlamıyorum! Gençler büyük tehdit altında
Şaka değil gerçek! Yıllardır hata mı yapmışız: Çamaşır makinesinin o gözü aslında bakın ne işe yarıyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Yıllardır yaptığımız bu eylemin yanlış olduğuna inanamayacaksınız?..

#1
Çamaşır makineleri modern hayatın en büyük pratik çözümlerinden biri olsa da, çoğumuzun yıllardır süregelen bir alışkanlığı makinenin hem ömrünü kısaltıyor hem de çamaşırların tam temizlenmemesine neden oluyor. Genellikle deterjanı döküp geçtiğimiz o üç bölmeli çekmecenin aslında bir "kullanım kılavuzu" var.

#2
Özellikle o "gizemli" sembollerle işaretlenen gözün gerçek işlevini ve içindeki mavi aparatın sırrını öğrendiğinizde, temizlik anlayışınız kökten değişecek.

#3
Çamaşır makinesi çekmecesini açtığınızda karşınıza çıkan I, II ve çiçek (veya yıldız) sembolleri, makinenin beynidir. İşte en çok karıştırılan o bölmelerin gerçek görevleri:

#4
I NUMARALI GÖZ (ÖN YIKAMA): Bu bölme sadece aşırı kirli, çamurlu veya lekeli çamaşırlar için tasarlanmıştır. Sabah'a göre; Eğer makinenizde "Ön Yıkama" programını seçmediyseniz, buraya koyduğunuz deterjan ilk su alışında doğrudan tahliye edilir.

#5
II NUMARALI GÖZ (ANA YIKAMA): Günlük kıyafetleriniz için asıl deterjan bölmesi burasıdır. Makineniz asıl temizliği bu bölmedeki deterjanla yapar.

#6
ÇİÇEK/YILDIZ SEMBOLLÜ GÖZ (YUMUŞATICI): Sadece yumuşatıcı içindir. Ancak buradaki en kritik hata, "Max" çizgisinin aşılmasıdır. Çizgiyi geçtiğiniz an sistem devreye girer ve yumuşatıcı vaktinden önce yıkama suyuna karışır. Bunun sonucunda ise çamaşırlarınız makineden sertleşmiş olarak çıkar ve ekşi bir koku bırakabilir.

#7
Birçok kişi çekmecenin içinde bulunan küçük, genellikle mavi renkli olan o aparatı ne işe yaradığını bilmediği için çıkarıp atıyor veya yanlış yere takıyor. Oysa bu aparatın hayati bir görevi var: Sıvı deterjan kullanımı.

#8
Eğer toz deterjan kullanıyorsanız bu aparatı yukarı kaldırmalı veya çıkarmalısınız. Ancak sıvı deterjan kullanıyorsanız, o aparatın aşağıda olması gerekir. Aksi takdirde, siz daha makineyi çalıştırmadan sıvı deterjan kazana akar ve ana yıkama sırasında deterjansız bir yıkama gerçekleşir.

#9
Çamaşırlarınızı yeni yıkamanıza rağmen üzerinden gelen "küf" kokusunun sebebi genellikle ihmal edilen o deterjan çekmecesidir. Deterjan ve yumuşatıcı kalıntıları zamanla çekmecenin arkasında birikir ve bakteri yuvasına dönüşür.

#10
Çekmecenin ortasındaki (yumuşatıcı bölümü) mandalı hafifçe aşağı bastırarak çekmeceyi tamamen yerinden çıkarın. Bir kaba beyaz sirke ve sıcak su koyarak çekmeceyi burada bekletin. Eski bir diş fırçası yardımıyla ulaşılması zor köşeleri temizleyin. Makinenizin hem performansının arttığını hem de o kötü kokuların yok olduğunu göreceksiniz.

