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Spor Eskişehirspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Eskişehirspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:39:15 -
Eskişehirspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 2 fubolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-kırmızılı ekip, 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Bursaspor maçı öncesinde Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda 2 oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde iki futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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