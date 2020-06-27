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Spor

Eskişehirspor TFF 2. Lig'e düştü

Altay'ı ağırladığı maçta 2-2 berabere kalan Eskişehirspor, 4 sezondur boy gösterdiği TFF 1. Lig'e veda etti

Yeniakit Publisher
2020-06-27 22:08:24 -
Eskişehirspor TFF 2. Lig'e düştü

ESKİŞEHİR (AA) - 55 yıllık geçmişe sahip Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kalınca, sezonun tamamlanmasına 4 maç kala küme düşmeyi matematiksel olarak garantiledi.

Eskişehirspor, 2016-2017 sezonundan bu yana mücadele verdiği TFF 1. Lig'e veda etti.

1965 yılında kurulan ve geçmişte gösterdiği başarılarla adından söz ettirerek "Anadolu efsanesi" olarak anılan Eskişehirspor, son 4 sezonunu TFF 1. Lig'de geçirdi.

Bu sezon genç bir kadroyla mücadele eden Eskişehirspor, yaşadığı ödeme güçlüklerinden dolayı toplam 15 puanının silinmesini önleyemedi.

Ligin 30. haftasını 12 puanla geçen Eskişehirspor, son 4 haftaya girilirken düşme hattının hemen üzerindeki Boluspor'un 15 puan gerisinde kalarak gelecek sezon TFF 2. Lig'e düşmeyi garantilemiş oldu.


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