Eskişehirspor, genç futbolculara daha fazla şans verecek

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, sezonun kalan bölümünde genç futbolculara daha fazla forma şansı vereceklerini bildirdi.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile oynayacakları maçta onurlu mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

"Bundan sonra sahada genç oyuncularımıza daha çok forma şansı tanıyacağız." ifadesini kullanan Özer, şunları aktardı:

"Mücadelemiz her zaman armamız için devam edecek. Ne yazık ki oynadığımız son karşılaşmada bir pozisyonda İbrahim Halil Öner geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapattı. Bir diğer oyuncumuz Furkan Balaban ise kart cezalısı. Eskişehirspor olarak her zaman parolamız galibiyet. Bunun için savaşmaya devam edeceğiz."