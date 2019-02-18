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Eskişehirspor evinde 1 puana razı oldu

Evinde lider Denizlispor ile berabere kalan Eskişehirspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa maçın ardından yaptığı basın açıklamasında, “Pozisyon vermeden 2 puan kaybettik bu üzücü olan” dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 21:51
Eskişehirspor evinde 1 puana razı oldu

Evinde lider Denizlispor ile berabere kalan Eskişehirspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa maçın ardından yaptığı basın açıklamasında, “Pozisyon vermeden 2 puan kaybettik bu üzücü olan” dedi.


Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Eskişehirspor evinde Denizlispor’u konuk etti. Maçtan 1-1’lik skorla ayrılan Eskişehirspor 1 puana razı oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Çapa pozisyon vermeden iki puan kaybedildiğini söyleyerek, “İlk 30 dakika özellikle çok iyi oynadık. Tempo olarak, hem oyun hem de varyasyon olarak çok iyi işler yaptık. Doğru bir zamanda ve hak ettiğimiz bir golle de öne geçtik ama maalesef daha net pozisyonu kaçırdık. Belki de maçın dönüm noktası orası oldu. 2-0’ı yakalamış olsaydık iş tamamen değişik yerlere gidecekti. Rakibimizin bu sezon oynamış olduğu oyun çok net belli. Topu kazandıktan sonraki çıkışları çok etkili. Çünkü bunu oynayabilecek oyuncu grubuna sahipler. Özellikle öndeki dörtlü birde Aissati’yi ilave edecek bu 5 oyuncu özellikle geçişlerde çok etkiliydi. Oynarken hem oyunu yönlendirip hem de kapanan bir Denizlispor vardı. Özellikle ilk yarım saat dönen toplarda da doğru bir biçimde pozisyon almamız gerekiyordu. Çok net bir şekilde yaptık çok güzeldi ama kendi yapmış olduğumuz hatadan dolayı 1-1 oldu. Ama ondan sonraki süreç, takım adına vermiş olduğu reaksiyon gayet güzeldi ilk devre. İkinci devre biraz daha sakin kalmamız gerektiğini oyuncularımıza söyledik. Çünkü bugün ilk defa birlikte oynayacak oyuncu grubuna bakacak olursak gayet fazlaydı. Ben genel olarak değerlendirecek olursam bugünkü oyundan çok mutlu olduğumu söyleyebilirim, mücadeleden mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sadece sonuç üzdü bizi. Pozisyon vermeden 2 puan kaybettik bu üzücü olan” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 21:51
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