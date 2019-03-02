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Eskişehirspor-Adana Demirspor maçı başlamadan kazanan dostluk oldu

Eskişehirspor-Adana Demirspor maçı öncesinde taraftarlar, caddelerde ve stat çevresinde kol kola attığı sloganlar ve sportmence davranışlarıyla futbolun dostluk yönüne bir kez daha vurgu yaptı.

02 Mart 2019 Cumartesi 16:20
Eskişehirspor-Adana Demirspor maçı başlamadan kazanan dostluk oldu

Eskişehirspor-Adana Demirspor maçı öncesinde taraftarlar, caddelerde ve stat çevresinde kol kola attığı sloganlar ve sportmence davranışlarıyla futbolun dostluk yönüne bir kez daha vurgu yaptı.


Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Eskişehirspor, evinde Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Adanalı taraftarlar, sabahın erken saatlerinde şehre gelerek maç saatine kadar turlar attı. Eskisehirspor atkı ve formalarını da giyen futbolseverler, birbirlerinin tribün marşlarını kol kola girerek söyledi. Futbol görsellerinin eksik olmadığı şehirde iki kardeş takımının dostluğu birçok takıma da örnek olur cinstendi.


Karşılaştıkları misafirperverlik karşısında memnuniyetlerini gizleyemeyen Adana Demirsporlu taraftarlardan Hakkı Sır, “Çok güzel karşıladılar, sıcak karşıladılar. Diğer şehirlerde olduğu gibi bir problem çıkmadı. Dostluk bariz bir şekilde var burada. Eskişehirspor bizim kardeş takımımızdır. Hep beraber el ele süper lige” ifadelerini kullandı.


Adana Demirsporlu taraftarları karşılayıp şehri gezdiren Eskişehirsporlu taraftarlar da misafirperverlikleriyle örnek bir davranış sergiledi. Yıllardan beri kardeşçe futbolu desteklediklerini belirten bir Eskişehirsporlu taraftar, “Ev sahibiyiz şu anda, hoş geldiler. Sabahtan karşıladık arkadaşları. Güzel vakit geçirdik, maça gideceğiz. Yine dostluk kazanacak. Geçen sene şansızlıklar oldu çıkamadık, lisans sorunları oldu ve zor zamanlar geçirdik. Allah razı olsun herkes yanımızda oldu. Sorunlarımızı çözdük, buradayız ve hedefimiz Play-off. Süper Lig’e de yükseliriz Allah’ın hakkıyla. Eskişehir bunu hak ediyor bence. Türkiye’nin en köklü takımlarından biriyiz. Futbol şehri burası. Bütün Adanalılar şehrimize hoş geldi” şeklinde aktardı.



“Bu şehir bu ligi hak etmiyor”


Attıkları sloganlarla ve gösterdikleri kardeşlikle bu ligi hak etmediklerini belirten Demirsporlu taraftarlar da memnuniyetlerini gizleyemedi. Konuyla ilgili konuşan futbolseverler, “Eskişehir taraftarıyla, halkıyla adam gibi adam. Geziyoruz, bir şeye bakıyoruz, geliyorlar hemen yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biz sormadan yardım ediyorlar. Böyle bir şehir bu ligi hak etmiyor. İnşallah iki takım da hak ettiği yere gelir” açıklamalarında bulundular.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:20
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