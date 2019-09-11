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Eskişehirliler sanata şahitlik ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:13
Eskişehirliler sanata şahitlik ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu sanatçılarını çalışma alanlarında ziyaret etti. Başkan Ataç, sanatçı Ergün Arda’nın üzerinde çalıştığı eserin oluşumuna da katkıda bulundu.


Tepebaşı Belediyesi tarafından 13. kez düzenlenen, Eskişehir Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu tüm hızıyla devam ediyor.Eskişehirliler gün boyunca pek çok farklı etkinliğe ev sahipliği yapan eski Eti eski fabrika alanını ziyaret ederek uluslararası alanda isim yapmış pişmiş toprak sanatçılarının kente armağan edeceği heykellerin oluşum sürecine tanıklık ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da çalışmalarına aralıksız biçimde devam eden sempozyum sanatçılarını çalışma alanlarında ziyaret etti. Sanatçılar ve asistanları ile sohbet eden Başkan Ataç, eserler hakkında bilgiler de aldı. Başkan Ataç ziyareti esnasında sanatçı Ergün Arda’nın çalışmasını da incelerken, eserin oluşumuna katkıda bulundu.


Sanatçılara çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Ataç, “Kentimizin sanat birikimine bu yıl da önemli katkılar sağlanıyor. Siz sanatçılarımızın değerli emekleri, Eskişehir’imize önemli bir katma değerler olacak. Burada asistan arkadaşlarımız ile birlikte sanatınızı icra ederken, Eskişehirliler de sanatın nasıl ortaya çıkışına bizzat şahitlik edebiliyor. Bu sempozyumu özel ve güzel kılan en önemli özelliklerden biri de bu zaten. Eserleriniz son hallerini aldıklarında kentimizin parklarında sergilenecek. Sanatınızın topluma ulaşması ve sosyal alanlarda yer alması eminim sizler içinde mutluluk verici olmalı. Tüm Eskişehir halkı adına emekleriniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.


Sempozyum sanatçıları da Başkan Ataç’a sanata verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:13
  1. sanat
  2. sergi

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