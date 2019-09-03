Eskişehir’in kurtuluşu Fener Alayı geçidi ile kutlandı

Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında dün gece Porsuk Çayı’nda Fener Alayı geçit programı düzenlenirken, uçan kaykay gösterisi ise izleyenleri büyüledi.

Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla Eskişehir’in kent merkezini ikiye ayıran Porsuk Çayı’nda vatandaşların da yoğun katılımıyla Fener Alayı geçidi gerçekleştirildi. Porsuk Çayı’nı Adalar mevkiine bağlayan Köprübaşı girişindeki sularda başlayan programda okunan coşkulu şiirler vatandaşlardan büyük alkış alırken, metrelerce yükselen uçan kaykay gösterisi ise izleyenleri büyüledi.

Porsuk Çayı’nda tekne ve gondollarla Köprübaşı mevkiinden Adalar bölgesine doğru hareket ederek başlayan Fener Alayı geçidine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Porsuk Çayı kıyılarında büyük yığınlar oluşturdu. Adalar mevkiine gelindiğinde Mustafa Kemal Atatürk’e bestelenmiş parçaların çalındığı tekne ve gondollardan uzun süren ve desibel sınırlarını zorlayan havai fişek atışları gerçekleştirildi. Polisin de yoğun güvenlik önlemleri aldığı geçit güzergâhında bulunan Adalar bölgesindeki yürüyüş alanlarında yoğun kalabalık dolayısıyla adeta adım atılacak yer kalmazken, bazı vatandaşlar izdiham tehlikesi atlattı.

Kutlamalara katılan vatandaşlardan Özcan Tümer, gençlerin de kutlamalara ilgi gösterdiğini belirterek, “Bugün düşmanların denize döküldüğü yere doğru Eskişehir’den çıktığı gün. Atalarımız sayesinde, Allah razı olsun hepsinden. Bizlere bu şartları bıraktılar, hepsi nur içinde yatsın inşallah, minnettarız. Coşku hepimizde var, millet olarak hepimiz biriz, bir bütünüz. Gençler de bayağı ilgi gösteriyor, gece olsa da geliyorlar buralara sağ olsunlar” diye konuştu.

Fener Alayı kutlamaları coşkusuna ortak bir başka vatandaş olan Nevzat Çıngırak da bu önemli günler gelecek nesillerin de unutmamasını diledi. Çıngırak, “Bugünü bize bağışlayanlardan Allah razı olsun. Ailemle geldik, çocuklarımla. Eskişehir’in kurtuluşu bugün, dün ise Seyitgazi’nin kurtuluşuydu. Evvelsi gün de 30 Ağustos Zafer Bayramıydı. Bu günleri unutmayacağız, unutturmayacağız. Gelecek nesiller de dilerim unutmaz. Çünkü insanoğlu geldiği yeri unutmazsa geleceğini de daha iyi görür” şeklinde konuştu.

Marşlar eşliğinde sürdürülen Fener Alayı, program dâhilinde okunan şiirler ve havai fişek atışlarıyla son buldu.