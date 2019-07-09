“Eskişehir’i daha çok yeşille buluşturacağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Eskişehir Millet Bahçesi Projesi’nde hiçbir aşamada yapılaşma planlanmadığını belirterek, “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız” dedi. Bulut, Eskişehir’de yürütülen Millet Bahçesi Projesi’nin yapılaşmayı artıracağına yönelik iddialarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Görseller vatandaşa sunuldu

Son günlerde bazı basın yayın organları tarafından, Eskişehir’de hayata geçirilecek millet bahçesiyle ilgili gerçek dışı bilgilerin servis edildiğini anlatan Bulut, “Eskişehir Millet Bahçesi ile ilgili ne ihale hazırlık aşamasında ne de sonrasında kesinlikle yapılaşma planlanmadı. Projeyle Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız” diye konuştu.

Millet bahçesinin inşa edileceği alanda vatandaşların bilgilenmesi amacıyla proje görsellerinin sergilendiğini belirten Bulut, “Vatandaşlarımız görselleri buradan görebilir” ifadesini kullandı. Bulut, askı sürecinin başlatılması için projenin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildiğini söyledi.

56 bin 448 m2 alana yapılıyor

Projenin toplam 56 bin 448 metrekarede yapılacağını bildiren Bulut, “İmar Kanunu’na göre millet bahçelerinde toplam alanın yüzde 5’ine kadar yapılaşmaya izin verilmesine rağmen bu oran Eskişehir Millet Bahçesi için yüzde 5 seviyesinin çok altında, yaklaşık yüzde 1,58 seviyesindedir. Eskişehir Millet Bahçesi’nde yapılaşma minimum seviyede” diye konuştu.

71 millet bahçesi yapılacak

Bulut, 35 ilde 71 millet bahçesi yapmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “13 millet bahçemizin inşaatı hızla devam ediyor. 51 millet bahçemizin de proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca TOKİ olarak bu yıl 7 millet bahçesini bitirip vatandaşlarımızı daha çok yeşille buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.