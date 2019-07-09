0553 313 94 23

“Eskişehir’i daha çok yeşille buluşturacağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Eskişehir Millet Bahçesi Projesi’nde hiçbir aşamada yapılaşma planlanmadığını belirterek, “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız” dedi.

09 Temmuz 2019 Salı 08:20
“Eskişehir’i daha çok yeşille buluşturacağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Eskişehir Millet Bahçesi Projesi’nde hiçbir aşamada yapılaşma planlanmadığını belirterek, “Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız” dedi. Bulut, Eskişehir’de yürütülen Millet Bahçesi Projesi’nin yapılaşmayı artıracağına yönelik iddialarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Görseller vatandaşa sunuldu

Son günlerde bazı basın yayın organları tarafından, Eskişehir’de hayata geçirilecek millet bahçesiyle ilgili gerçek dışı bilgilerin servis edildiğini anlatan Bulut, “Eskişehir Millet Bahçesi ile ilgili ne ihale hazırlık aşamasında ne de sonrasında kesinlikle yapılaşma planlanmadı. Projeyle Eskişehirli vatandaşlarımızı daha çok yeşille ve oksijenle buluşturacağız” diye konuştu.

Millet bahçesinin inşa edileceği alanda vatandaşların bilgilenmesi amacıyla proje görsellerinin sergilendiğini belirten Bulut, “Vatandaşlarımız görselleri buradan görebilir” ifadesini kullandı. Bulut, askı sürecinin başlatılması için projenin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderildiğini söyledi.

56 bin 448 m2 alana yapılıyor

Projenin toplam 56 bin 448 metrekarede yapılacağını bildiren Bulut, “İmar Kanunu’na göre millet bahçelerinde toplam alanın yüzde 5’ine kadar yapılaşmaya izin verilmesine rağmen bu oran Eskişehir Millet Bahçesi için yüzde 5 seviyesinin çok altında, yaklaşık yüzde 1,58 seviyesindedir. Eskişehir Millet Bahçesi’nde yapılaşma minimum seviyede” diye konuştu.

71 millet bahçesi yapılacak

Bulut, 35 ilde 71 millet bahçesi yapmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “13 millet bahçemizin inşaatı hızla devam ediyor. 51 millet bahçemizin de proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca TOKİ olarak bu yıl 7 millet bahçesini bitirip vatandaşlarımızı daha çok yeşille buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 08:20
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut
  2. Eskişehir Millet Bahçesi
  3. Eskişehir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüm dünyaya duyurdular! Para birimi değişiyor
    1. Tüm dünyaya duyurdular! Para birimi..
    2. Erdoğan’a Bosna’da sevgi seli! 'Bizi..
    3. KPSS tercih kılavuzu ÖSYM 2019 KPSS..
    4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    5. Kara yollarında durum
    6. Türkiye'nin hamlesi korkuttu! Avrupa..
    7. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    8. Adana’da şüphelenilen otomobilde 5..
    9. “Eskişehir’i daha çok yeşille..
    10. Trump'ın rakibi pes etti!
    11. ABD'den Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık..
    12. AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    13. Bu sabah harekete geçildi! 176 asker..
    14. “Didim’e Işık” okuyuşuyla buluştu
    15. Büyükşehir Belediyesi Akbük..
    16. Libya'da rehin alınan 6 Türk yurda..
    17. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
    18. Kamuda binlerce kişiye iş müjdesi!
    19. Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim'den..
    20. İstanbul’da Narkotik operasyonu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti