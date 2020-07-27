Eskişehir'deki olimpik deneme yarışları tamamlandı

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu takviminin yaz sezonundaki olimpik deneme yarışları, Eskişehir'de tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde düzenlenen olimpik deneme yarışlarına 400'ün üzerinde atlet katıldı.

İki gün süren ve büyükler, 20, 18 yaş altı kategorilerinde yarışan atletler, gelecek ay yapılacak Türkiye Şampiyonası ile Süper Lig öncesinde kendilerini test etme imkanı buldu.

Yarışların ilk gününde Mikdat Sevler kendisine ait erkekler 110 metre engelli büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu ikişer kez yeniledi.

İkinci günde 400 metre engelli erkekler yarışında Berke Akçam, 51.52'lik derecesiyle tüm zamanlarda Türkiye'nin en iyi beşinci performansına imza attı.

Yüksek atlamada Kadriye Aydın, 1.76 ile birinci olurken sırıkta Demet Parlak 4.15'lik derece yaptı, 4.30'u ikinci hakkında az farkla kaçırdı.

Erkeklerde günün sonunda koşulan 2 bin metre su engellide ise 18 yaş altı kategorisinde Dünya Atletizm Birliğinin yeni kuralları uyarınca 83.8 santim yüksekliğindeki engelle ilk kez yarış koşuldu.

Buna göre erkeklerde Burak Ağca 6.05.31, kadınlarda ise Esra Doğan'ın 7.11.13'lük performansı, "en iyi derece" olarak kayda geçti.

Erkekler ve kadınlarda yapılan çoklu branşlar denemede ise toplam 12 atlet yarıştı.

Büyük kadınlar heptatlonda Beyzanur Yavuz, 4251 olan eski en iyi derecesini 206 puan geliştirerek 4457 puanla tüm zamanlar listesinde 15. sıraya çıktı.

İki gün süren yarışmaları, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Eskişehir Gençlik ve Spor İ Müdürü Ali Osman Tatlısu da izledi.