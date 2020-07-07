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Aktüel

Eskişehir'deki FETÖ operasyonlarında yakalanan 2 muvazzaf asker tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:36:31 -
Eskişehir'deki FETÖ operasyonlarında yakalanan 2 muvazzaf asker tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul, İzmir ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar doğrultusunda 4'ü muvazzaf, 7'si meslekten ihraç edilmiş ya da emekliye ayrılmış 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir kent merkezinde düzenlenen iki operasyonda, saklandıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden muvazzaf binbaşı ve üsteğmen, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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