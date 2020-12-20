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Aktüel Eskişehir'de yol kontrolünde uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de yol kontrolünde uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:10:39 -
Eskişehir'de yol kontrolünde uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan ve uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığınca Abbashalimpaşa Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü uygulamasında, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Araçta bulunan H.B. ile O.D'nin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, yarım litrelik pet şişeden oluşturulan uyuşturucu kullanım aparatı ile 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile H.B. ve O.D'nin Çifteler'deki ev ve iş yerlerinde narkotik dedektör köpeği "Tetik"le arama yapıldı. O.D'nin evinde 5 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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