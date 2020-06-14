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Aktüel

Eskişehir'de yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı 4 kişi yaralandı

Olayın ardından kaçan sürücü, polis tarafından yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:37:16 -
Eskişehir'de yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı 4 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Rıfat Y. (28) idaresindeki 26 AN 836 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Albayrak Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Nilgün Kabal (48), Ebru Sena Emek (20), Elvan Hava Can (31) ve Eymen Can'a (4) çarptı.

Olayda yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Elvan Hava Can'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

71 Evler Mahallesi Batı Toroslar Sokağı'nda aracıyla yakalanan Rıfat Y, emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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