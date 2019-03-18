0553 313 94 23

Eskişehir’de yılın hekimleri seçildi

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "yılın hekimi" ödülüne, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Opr.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:43
Eskişehir’de yılın hekimleri seçildi

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "yılın hekimi" ödülüne, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Teoman Haluk Minsin ve Odunpazarı Aile Sağlığı Merkezi’nden Aile Hekimi Dr. Cenk Küçükkebapçı layık görüldü.



Sağlık Bakanlığı’nın “yılın hekimi” uygulamasının 100. yılı kapsamında 81 ilden seçilen hekimler Sağlık Bakanlığında düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Hastalara olan yaklaşımı, mesleki hayatta elde ettiği başarı, disiplin cezası almaması ve diğer kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Teoman Haluk Minsin ve Odunpazarı Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cenk Küçükkebapçı Eskişehir’de yılın hekimleri seçildiler.


Yılın hekimleri ile birlikte, Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nın düzenlendiği 14 Mart 2019 Ankara Tıp Bayramı 100. yıl/Yılın Hekimleri ödül törenine katılan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Bakan Koca, Minsin ve Küçükkebapçı’yı yılın hekimi seçilmelerinden dolayı tebrik etti.


Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; yılın hekimi seçilen Opr. Dr. Teoman Haluk Minsin ve Dr. Cenk Küçükkebapçı’yı tebrik ederek, özverili ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:43
  1. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapalıçarşı'da altın
    1. Kapalıçarşı'da altın
    2. Endonezya'da sel felaketi çok sayıda..
    3. Yüksek şeker koması nedir? Şeker..
    4. İHH'dan Gazze'de battaniye yardımı
    5. Galatasaray'a geleceği iddia..
    6. Bu görüntüler insanları utandırmalı!..
    7. Dolar kaç TL?
    8. Uganda'da gözaltına alınan 14 Mısırlı..
    9. Erkunt, çiftçiye traktör kredisi..
    10. Barcelona'ya kötü haber!
    11. WIN Fuarı'nda "Dijital Fabrikalar..
    12. Şanlıurfa oy kullanma saatleri 2019..
    13. Bağımsız aday Gökçe Kale Mahallesinde..
    14. Dünya Yakın Savunma Federasyonu..
    15. İsmail Erdem: “Aşık Veysel, Mustafa..
    16. Taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişiyi..
    17. Alanya'da kayak festivali renklendirdi
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler..
    19. Mansur Yavaş yine erkenden gaza geldi!..
    20. 15 bin kişilik Karakeçi Aşireti AK..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Akın Öztürk: İsrail bizi sattı
    Akın Öztürk: İsrail bizi sattı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun