Eskişehir’de yılın hekimleri seçildi

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "yılın hekimi" ödülüne, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Teoman Haluk Minsin ve Odunpazarı Aile Sağlığı Merkezi’nden Aile Hekimi Dr. Cenk Küçükkebapçı layık görüldü.

Sağlık Bakanlığı’nın “yılın hekimi” uygulamasının 100. yılı kapsamında 81 ilden seçilen hekimler Sağlık Bakanlığında düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Hastalara olan yaklaşımı, mesleki hayatta elde ettiği başarı, disiplin cezası almaması ve diğer kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Teoman Haluk Minsin ve Odunpazarı Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cenk Küçükkebapçı Eskişehir’de yılın hekimleri seçildiler.

Yılın hekimleri ile birlikte, Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nın düzenlendiği 14 Mart 2019 Ankara Tıp Bayramı 100. yıl/Yılın Hekimleri ödül törenine katılan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Bakan Koca, Minsin ve Küçükkebapçı’yı yılın hekimi seçilmelerinden dolayı tebrik etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; yılın hekimi seçilen Opr. Dr. Teoman Haluk Minsin ve Dr. Cenk Küçükkebapçı’yı tebrik ederek, özverili ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.