  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eskişehir’de yayalara çarpan sürücü aracıyla kaçtı: 4 yaralı

Eskişehir’de bir otomobilin yol kenarında yürüyen yayalara çarpması sonucu biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:47:31 -
Eskişehir’de yayalara çarpan sürücü aracıyla kaçtı: 4 yaralı

Eskişehir’de bir otomobilin yol kenarında yürüyen yayalara çarpması sonucu biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Sürücü ise kaza sonrası aracıyla kaçtı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Emek Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Rıfat Y. (28) idaresindeki 26 AN 836 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Nilgün K. (48), Ebru S.E. (20), Elvan H.C. (31) ile E.C.’ye (4) çarpıp kaçtı. Kaza sonrasında yaralanan 4 kişi 112 Acil servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, Elvan H.C.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası kaçan sürücünün yakalanması için, kazayı gören vatandaşların ifadesi sonrasında çalışma başlatıldı. Emniyet güçleri 71 Evler Mahallesi Batı Toroslar Sokak’ta Rıfat Y.’yi aracı ile birlikte yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan Rıfat Y.’nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı