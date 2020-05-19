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Eskişehir'de yabancı öğrencilere 19 Mayıs sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:49:00 -
Eskişehir'de yabancı öğrencilere 19 Mayıs sürprizi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkelerine dönemedikleri için yurtta kalan yabancı öğrenciler için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mini konser düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Emine Hatun Yurt Müdürlüğündeki 98 öğrenci için Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllülerinden oluşan grup, özel hazırlanan otobüsün üzerinde konser verdi.

Sürprizle karşılaşan öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla müziklere eşlik edip, bayramı coşkusuna ortak oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen 98 yabancı öğrenciyi yurtta misafir ettiklerini belirterek, böylesine önemli bir günde gençlerin mahzun olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Gençlerin dünyanın geleceği olduğunu dile getiren Tatlısu, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız, yurtta barınan gençlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi'nin bir araya geldiği bu günde gençleri unutmamız olmazdı. Onlara bayramın coşkusunu yaşatmak istedik. Gençlerin mutlu olması bizi memnun ediyor. Yabancı öğrenciler, Türkiye'yi ve Türk milletini çok seviyor. Biz de onları çok seviyoruz."

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