Eskişehir’de uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yürütülen planlı çalışmalarda, 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda; 1,33 gram Skunk maddesi, 4 adet uyuşturucu madde öğütücü aparat ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan, 1 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli M.Ö. (25) emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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