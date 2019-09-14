Eskişehir’de uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.14 Eylül 2019 Cumartesi 13:57
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yürütülen planlı çalışmalarda, 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda; 1,33 gram Skunk maddesi, 4 adet uyuşturucu madde öğütücü aparat ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan, 1 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapıldı.
Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli M.Ö. (25) emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
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