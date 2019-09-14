0553 313 94 23

Eskişehir’de uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:57
Eskişehir’de uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yürütülen planlı çalışmalarda, 2 şüpheli şahıs yakalandı.


Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda; 1,33 gram Skunk maddesi, 4 adet uyuşturucu madde öğütücü aparat ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan, 1 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapıldı.


Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli M.Ö. (25) emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye mezunu Filistinlilerden Batı Şeria'da sağlık günü
    1. Türkiye mezunu Filistinlilerden Batı..
    2. Kırkağaç'ta kışlada yangın
    3. Rusya'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 21..
    4. El ele verip sınıfları boyadılar
    5. Odunpazarı’ndan Gündoğdu Mahallesi’nde..
    6. Mor ekmeğin faydaları anlatıldı
    7. Kantin işletmecilerinden Ataç’a ziyaret
    8. Bekir Pakdemirli sivil havacılığın..
    9. SU-35’in antrenman uçuşu nefes kesti
    10. Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki
    11. 'Kızılcık Gökhan' hainlikte sınır..
    12. HDP Genel Merkezi önünde Diyarbakır’a..
    13. MİT tırları ihanetinde böyle ahkam..
    14. Bodrum'da su alan yat battı
    15. MHP'nin Bayburt mitingi
    16. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımı..
    17. Bartın Üniversitesi’nde daha yeşil bir..
    18. Açık unuttuğu damperi üst geçide..
    19. Battalgazi’de kantin denetimleri..
    20. Akyurt’ta yasa dışı kenevir..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...