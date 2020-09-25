Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üstlerinde ve evlerindeki aramalarda 43,88 gram esrar, 8,76 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.