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Aktüel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 09:32:48 -
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek otomobille kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üst aramasında ve araçta 18,94 gram sentetik uyuşturucu ile 2,48 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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