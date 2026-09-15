Eskişehir'de üvey babasını öldüren sanık Özbek'in davası 8 Aralık'a ertelendi

Eskişehir'de üvey babası Yüksel Bozkurt'u bıçaklayarak ölümüne neden olan 26 yaşındaki Harun Özbek, "kasten öldürme" suçundan Eskişehir Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. İlk savunmasını yapan tutuklu sanık, "Kasıtlı olarak öldürmeye çalışmadım, çok pişmanım" dedi. Mahkeme, duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.

Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra maktulün birlikte yaşadığı eşi ve sanığın annesi Serap Bozkurt, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Olay, 13 Ocak Salı günü Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Harun Özbek ile annesiyle birlikte yaşayan 50 yaşındaki üvey babası Yüksel Bozkurt arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçaklanarak ağır yaralanan Bozkurt, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı; gözaltına alınan Özbek ise tutuklandı.

"Beni öldüreceğini, anneme zarar vereceğini düşündüm"

Savunmasında olay anında uyuduğunu, mutfaktan gelen sesler üzerine uyandığını anlatan Özbek, üvey babasının kendisi hakkında "Gereksiz, işe yaramaz, ölse de kurtulsak" dediğini duyduğunu söyledi. Mutfağa gittiğinde üvey babasının annesini tuttuğunu, kendisine saldırıp kollarını sıkmaya çalıştığını ancak annesinin engel olduğunu, ardından yeniden annesine yönelerek saçlarından tutup ittirdiğini öne sürdü.

Sanık, bıçağın ortaya çıktığı anı şöyle anlattı: "Üvey babam annemi bıraktı, elinde uzun bir bıçak vardı. Bıçağı sımsıkı tutuyordu. Beni öldüreceğini, anneme zarar vereceğini düşündüm. Bıçağı bana doğru savurunca elimle ucunu tuttum ve elim kesildi. Uyku sersemiydim, sonrasını hatırlamıyorum. Bu zamana kadar hep hakaret etti, sessiz kaldım ama bu sefer işin içinde annem vardı, sessiz kalamadım."

Geçmişte de üvey babasından sürekli şiddet gördüğünü öne süren Özbek, "Ben 13 yaşındayken beni merdivenlerden itip kolumun kırılmasına sebep olmuştu" dedi. Annesi evde yokken sürekli hakarete ve dayağa maruz kaldığını, üvey babasının alkollü geldiğinde yemek yerken ağzına vurduğunu ve ağzının kanadığını, eline sopa alıp kendisini kovaladığı günler olduğunu anlattı.

"İlk saldıran eşimdi"

Anne Serap Bozkurt, olay günü işe gitmek için hazırlandığını, çay koyduğunu ve su kalmadığı için eşinden su almasını istediğini söyledi. Eşinin oğluna hakaret ettiğini, kendisinin "Evde çalışan yok, ben ekmek getiriyorum, olay çıkarma" diye karşılık verdiğini aktardı.

Bozkurt'un anlatımına göre eşi, elindeki ekmek bıçağıyla oğluna doğru saldırıya geçti; engel olmak için eşini tutan anneyi ise kolundan yakalayıp musluğa ve lavaboya doğru vurmaya başladı. Serap Bozkurt ifadesini şöyle sürdürdü: "Harun bizi ayırmak için araya girince üçümüz yere düştük. Yüksel 'Bana bıçak girdi' dedi." Yaralanmayı sonradan fark ettiğini, ambulansı komşuların aradığını belirten anne, "İlk saldıran eşimdi, oğlum beni korumak için araya girdi" dedi.

Eşinin yeşil reçeteli ilaçlar kullanan, çok sinirli biri olduğunu söyleyen Serap Bozkurt, oğlunun içine kapanık olduğunu belirterek "kendi kişisel bakımını bile yerine getiremez, hâlâ onu ben yıkarım" ifadesini kullandı. Yüksel Bozkurt'un oğluna hep kötü davrandığını da sözlerine ekledi.

Tanık olarak dinlenen sanığın dayısı Şahin Aşkın, olayı görmediğini ancak geçmişte şiddete şahit olduğunu söyledi. "Ablam çay koymaya gittiğinde eniştemin Harun'a tekme attığına bizzat şahit oldum" diyen Aşkın, eniştesini uyardığını ve aralarında tartışma çıktığını anlattı. Aşkın, eniştesinin yemek yerken bile yeğenine kötü bakıp hakaret ettiğini belirterek "Ensesine tokat atıp tekme vuruyordu, yeğenim ise sesini çıkaramıyordu" dedi.

Duruşma 8 Aralık'a ertelendi

Sanık avukatları İdil Ekin Perçin, Elif Yüce ve Abdullah Çokbiçer, müvekkillerinin yıllarca aşağılanma ve baskıya maruz kaldığını belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı ise sanığın akıl sağlığı raporu aldırılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Harun Özbek'in tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 8 Aralık tarihine erteledi.