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Ekonomi Eskişehir'de turşuluk kornişon salatalığın kilosu bir haftada 50 liradan 60 liraya çıktı
Ekonomi

Eskişehir'de turşuluk kornişon salatalığın kilosu bir haftada 50 liradan 60 liraya çıktı

Yeniakit Publisher
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Eskişehir'de turşuluk kornişon salatalığın kilosu bir haftada 50 liradan 60 liraya çıktı

Eskişehir'de turşuluk kornişonun kilosu 60, boy salatalık 80 liraya çıktı. 15 yıllık esnaf Emre Bozkuş, ideal turşu döneminin 15 Ekim'de dolacağını söyledi.

Eskişehir'de semt pazarlarında turşuluk kornişon salatalığın kilosu bir haftada 50 liradan 60 liraya yükseldi. Boy salatalığın kilosu da geçen haftaya göre 70 liradan 80 liraya çıktı. Eylül ayının girmesiyle birlikte pazarlarda turşuluk malzeme telaşı başladı.

Yaklaşık bir aydır tezgâhında turşuluk salatalık satan 15 yıllık pazar esnafı Emre Bozkuş, talebin canlı olduğunu ancak zamların da kapıda beklediğini ifade etti. Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla fiyatların tırmanışa geçtiğini söyleyen Bozkuş, maliyetlerin günden güne değiştiğini, son bir haftada ürün fiyatlarında belirgin bir artış yaşandığını aktardı.

"Kilo başına yaklaşık 10 liralık bir artış var"

"Şu an tam zamanı; fiyatlarımız yükselişe geçti" diyen Bozkuş, geceler soğudukça kornişon salatalığın fiyatının daha da artacağını belirtti. Deneyimli esnaf, "Bu fiyat artışı gün geçtikçe ilerlemeye devam edecek. Bu yüzden vatandaşlarımızın elini çabuk tutmasını ve bir an önce turşularını kurmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İdeal aralık 15 Eylül - 15 Ekim

Turşu kurmanın belirli bir takvimi olduğunu ve bu sürenin kaçırılmaması gerektiğini söyleyen Bozkuş'a göre ideal dönem 15 Eylül ile 15 Ekim arası. Tarladaki ürünün hava şartlarına bağlı olarak hızla tükenebileceğini hatırlatan esnaf, geç kalanları bekleyen riski şöyle anlattı: "Ekim ortasından sonraya kalırlarsa tarlaya kırağı düşer. Kırağı düştü mü ürün biter, malzeme kalitesi düşer. Kırağı düşmesi bu işin tamamen bitmesi demektir, o saatten sonra kaliteli turşuluk salatalık bulmak imkânsızlaşır."

Hazır turşu, ev yapımının önüne geçti

Bozkuş, tüketim alışkanlıklarının da değiştiğini, hazır turşuların geleneksel ev yapımı turşuların önüne geçtiğini vurguladı. "Eskisi kadar tezgâhtan salatalık alıp evde turşu kuran kalmadı" diyen esnaf, vatandaşların artık daha çok marketlerde satılan hazır turşulara yöneldiğini söyledi.

Değişimin turşu fabrikalarının alım sürecine de yansıdığını belirten Bozkuş, "Biz eskiden pazardan çekildiğimizde fabrikalar da alımı bitirirdi. Şimdi ise biz gidiyoruz, sezon bitme noktasına geliyor ancak fabrikalar hâlâ turşuluk salatalık toplamaya devam ediyor" dedi.

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