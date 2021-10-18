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Yerel Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
Yerel

Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 16:43:00 -
Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Y.K'nin temin ettiği tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak amacıyla Konya'dan Eskişehir'e geleceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, bu kişinin bulunduğu otobüsü, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda durdurdu.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde 102 gümüş sikke ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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