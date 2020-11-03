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Aktüel Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
Aktüel

Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:49:09 -
Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan İ.Y'nin elinde altın ve gümüş tarihi para, heykel, kolye ve değişik objeler bulunduğunu ve bunları satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda İ.Y. ve tarihi eser kaçakçılığıyla ilgileri olduğu değerlendirilen Ş.O, M.P, B.C. ve K.D. saklandıkları evde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan İ.Y'nin evinde yapılan aramada, Grek, Helenistik, Roma, Bizans, İslamiyet ve Osmanlı dönemlerine ait 2 bin 138'i gümüş, bronz ve 225'i altın olmak üzere toplam 2 bin 363 sikke, M.Ö. ikinci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 177 altın, gümüş ve bronz obje, 1 tüp kobra yılan zehri, 1 tüp panzehir, 4 tüp altın ayar suyu, 2 adet altın ayar taşı, 4 adet hassas terazi, 1 para sayma makinesi, 1 adet dedektör, 1 el telsizi, 1 sabit telsiz, 5 cep telefonu ve 1 tabanca bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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