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Eskişehir'de takla atan otomobilden sağ çıktı

Eskişehir'de takla atan otomobilin sürücüsü, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:46
Eskişehir'de takla atan otomobilden sağ çıktı

Kaza, Eskişehir Kütahya karayolu üzerinde yaşandı. Barış C. idaresindeki otomobil, kayganlaşan yolda başka bir aracın çarpması üzerine bariyerlere çarptı. Savrulan otomobili takla attıktan sonra ters olarak durabildi. Otomobilden sağ çıkan Barış C., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün kazayı hafif yaralarla atlattığı ve taburcu olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:46
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