Eskişehir’de şüpheli yangın

Eskişehir’de, bir çocuk kreşinde gece saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İddialara göre dolapların tutuşmasıyla çıkan yangınla ilgili polis ekipleri, sabotaj olabileceği üzerinde duruyor.

Alınan bilgiye göre; yangın Yenibağlar Mahallesi Karargah Sokakta yaşandı. Gece saat 01.30 sıralarında İ.G.’nin (46) çalıştırdığı kreşin dolapları henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yükselen dumanları gören sokaktaki vatandaşlar, durumu Eskişehir İtfaiyesi ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Eskişehir İtfaiyesi Esentepe Grup Amirliği ekipleri, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yangına müdahale için kreşe girdi. Kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarının ardından duman tahliyesi gerçekleştirdi.

İşletmeci İ.G.’nin polis ekiplerine verdiği ifadede, kreşinin yandığını öğrenerek olay yerine gittiğini, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini, polisin olay yerinde olduğunu ve gerekli güvenlik tedbirlerini aldığını gördüğünü, işyerini kimin yaktığını bilmediğini belirtti.

Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı incelemede bulunurken, çıkan yangınla ilgilisi olduğu iddia edilen şüpheli F.M.’nin yakalanması için de çalışma başlattı.