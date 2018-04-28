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Eskişehir'de su samuru ilk kez görüntülendi

Eskişehir'de memeli yaban hayvanlarının dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan orman mühendisi Emir Özay, bölgede su samuru fotoğraflamayı başardı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:56
Eskişehir'de su samuru ilk kez görüntülendi

Eskişehir'de foto kapan kurarak bölgedeki memeli yaban hayvanlarının dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapan orman mühendisi Emir Özay, bilimsel adı "lutra lutra" olan su samurunu bölgede ilk kez görüntüledi.

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan vaşak ve saz kedisi popülasyonunu Eskişehir'de tespit eden Özay, bu kez dere, çay, nehir, göl ve akarsuların denize döküldüğü yerlerde rastlanan, balık, midye, tatlı su yengeci ile kerevit gibi omurgasız hayvanlar ile sürüngen, küçük yapılı kuş ve memeli gibi omurgalı türlerlerini besin olarak tercih eden, nesli tehdit altındaki su samurunu fotoğraflamayı başardı.

Özay, su samurunun Türkiye'de yaşayan tek türünün "lutra lutra" olduğunu belirterek, söz konusu türün Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "nesli tehlikeye yakın" kategorisinde listelendiğini kaydetti.

Eskişehir'de "nesli tehlikeye yakın" kategorisinde olan su samurunu fotoğraflamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özay, şunları belirtti:

"Su samuru, yaşadığı suyun temizliği anlamında gösterge türdür. Su samurları çoğunlukla tatlı sularda yaşamlarını devam ettirseler de denize kıyısı olan birçok şehrimizde tuzlu sularda da görülmektedirler. Onlar için bir diğer tehlikede bilinçsiz insanların sulara bıraktıkları ve toplamadıkları ağlarla boş misinalardır. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekmektedir."

Özay'ın yüksek lisans çalışmasına danışmanlık yapan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Nuri Kaan Özkazanç da su samurunun Eskişehir bölgesinde fazla rastlanan bir tür olmadığını kaydetti.

Su samurunun Tekirdağ, İstanbul, Zonguldak, Bolu, Ankara, Manisa, Muğla, Kastamonu, Bartın, Artvin, Tunceli, Elazığ ve Kahramanmaraş gibi kentlerde görüntülendiğini anlatan Özkazanç, "Türkiye'deki sulak alanda yayılışının olduğunu biliniyor. İnsan baskısının altında olduğu yerlerde gece faaliyette bulunuyor. Daha önce fotoğraflanamamıştı. Emir'in su samurunu fotoğraflaması önemli" dedi.

Özkazanç, su samurunun 11 foto kapandan 3'üne yakalandığını aktararak, "35 kez görüntülenmiş. Şu anda popülasyonu ve habitatı için çalışmalar yapıyoruz. Nesli tehlike altına olan ve korunması gereken bir memeli türü. Korunması çok önemli. Su samurunun görüldüğü bölgedeki insanların bu canlıyı koruması için bilgilendirilmesi önemli bir nokta." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:56
  1. Bolu
  2. İstanbul
  3. Türkiye
  4. Bartın
  5. Zonguldak
  6. Eskişehir
  7. Muğla
  8. Artvin
  9. Tekirdağ
  10. Ankara
  11. Tunceli
  12. Kahramanmaraş
  13. Manisa
  14. Kastamonu
  15. Elazığ

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