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Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:42:41 -
Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu kişilerin iş yerleri ile evleri ve eklentilerinde yapılan aramada ruhsatsız 8 tabanca ve bu silahlara ait 9 şarjör, 51 adet dolu fişek, telsiz, elektroşok cihazı, namlu yapımında kullanılan 14 demir aparat, 14 icra yayı, torna tezgahı, matkap, spiral, kaynak makinesi, kumpas, keski, numaratör, mengene ve benzeri el aleti ile yedek parçalar ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, biri kadın iki zanlı ise adliyeye sevk edildi.

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