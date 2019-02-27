Eskişehir’de Sıfır Atık Projesiyle bir yılda 32 bin ton atık toplandı

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen “Sıfır Atık-Geleceğe Değer Kattık Eğitimleri” projesi protokolü imzalandı. Törende konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "İlimizde 31 bin 677 ton atık toplanmış ve bu atıkların ekonomiye geri kazanımı sağlanmıştır. Ekonomiye geri kazandırılan atıklar sayesinde 277 bin 831 ağacın kesilmesi önlenmiş, 457 bin 604 metreküp su tasarrufu sağlanmış, yaklaşık 130 bin varil daha az petrol kullanılmış, 113 milyon 35 bin 628 KWH enerji tasarrufu sağlanmış, 228 bin 766 metreküp depolama alanından tasarruf edilmiş ve 3 milyon 892 bin 961 kilogram daha az sera gazı salınımı olmuştur" dedi.

Eskişehir Valiliği Makam Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Vali Özdemir Çakacak, “Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi toplumumuzdan büyük destek görmüş, kısa sürede benimsenerek toplumun tüm kesimlerinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu noktada ilimiz, ülkemizdeki öncü iller arasında yer almış, projenin ilk uygulayıcıları olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ardından uygulamaya geçen ilk illerden birisi olmuştur” ifadelerini kullandı.

"Ekonomiye geri kazandırılan atıklar sayesinde 277 bin 831 ağacın kesilmesi önlenmiş, 457 bin 604 metreküp su tasarrufu sağlanmıştır"

Geçtiğimiz yıl Şubat ayından bu yana ekonomiye geri kazandırılan atıkları sayısal verilerle bildiren Vali Çakacak, “Geçtiğimiz yıl Şubat ayında valiliğimiz öncülüğünde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilimizde başlatılan çalışmalar, şu anda tüm kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri ile binin üzerinde çalışanı bulunan sanayi kuruluşlarında etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Geride bıraktığımız yıl içerisinde Haziran ve Aralık aylarında yapılan raporlamalar gösteriyor ki, proje kapsamında ilimizde 31 bin 677 ton atık toplanmış ve bu atıkların ekonomiye geri kazanımı sağlanmıştır. Ekonomiye geri kazandırılan atıklar sayesinde 277 bin 831 ağacın kesilmesi önlenmiş, 457 bin 604 metreküp su tasarrufu sağlanmış, yaklaşık 130 bin varil daha az petrol kullanılmış, 113 milyon 35 bin 628 KWH enerji tasarrufu sağlanmış, 228 bin 766 metreküp depolama alanından tasarruf edilmiş ve 3 milyon 892 bin 961 kilogram daha az sera gazı salınımı olmuştur" şeklinde konuştu.

"Bu yıl da Sıfır Atık felsefesinin yaygınlaşması için eğitim çalışmalarına ağırlık vereceğiz"

Vali Çakacak, 2018 yılında yapılan çalışmalar doğrultusunda projenin etkinliği ve geleceği konusunda yol haritasının da belirlendiğini söyleyerek, "Özellikle okullarımızda Sıfır Atık Projesi’nin en etkin ve verimli bir şekilde uygulanması, projemizin de hedefi olan, doğaya saygılı ve bilinçli nesiller yetiştirmek hedefini sağlamanın en temel gereği olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu yıl, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında Sıfır Atık-Geleceğe Değer Kattık Eğitimleri Projesi protokolünü imzalayarak ilimiz adına çalışmayı daha hayata geçirmek istiyoruz. Bu protokolle, önce ilimizin tüm ilçelerimizdeki okullarda görev yapan idareci ve ilgili okul tarafından görevlendirilecek öğretmenlere, sonrasında ise bu okullarda öğrenimlerine devam eden her yaştan öğrencilerimize yönelik çevre bilinci, atık yönetimi ve kültürü ile ’Sıfır Atık Yaklaşımı’ konularında eğitimler verilecektir. Yine bu okulların fiziksel ve teknik imkanları dahilinde kompost üretimi, atık ambalajlardan kaynağında ayrı toplama ekipmanı tasarımı çalışmaları gerçekleştirilecektir. Geçtiğimiz yıl, teknik altyapısını oluşturduğumuz Sıfır Atık Projesi’nde bu yıl da Sıfır Atık felsefesinin yaygınlaşması için eğitim çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bir kere daha altını çizmek gerekirse, doğaya saygılı ve bilinçli nesiller yetiştirmek hedefinin gerçekleşmesi Sıfır Atık Projesi’nin en etkin şekilde uygulanmasına, toplum tarafından benimsenmesine bağlıdır. Eskişehirimiz bu konuda ülkemize örnek olan şehirlerimiz arasında ön sıralarda olmaya devam edecektir. Bu noktada, Sıfır Atık Projesi’nin yaygınlaştırılması ve uygulanması konularında yapılan bu çalışmalar sebebiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, projede görev alacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyor, imzalanacak bu protokolün Eskişehirimiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Özdemir Çakacak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, “Sıfır-Atık Geleceğe Değer Kattık Eğitimleri” proje protokolünü imza altına alarak resmiyete kavuşturdu.