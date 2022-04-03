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Yerel Eskişehir'de şiddetli rüzgar 7 katlı binanın yalıtımını söktü!
Yerel

Eskişehir'de şiddetli rüzgar 7 katlı binanın yalıtımını söktü!

Eskişehir’de şiddetli rüzgar, 7 katlı binanın dış cephe yalıtımını yerinden söktü. Çevredeki vatandaşlar kopan malzemelerin temizlenmesi için yetkililere haber verdiklerini belirttiler.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 12:26:00 -
Eskişehir'de şiddetli rüzgar 7 katlı binanın yalıtımını söktü!

Eskişehir’de hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Aralıklarla hızı saatte 30 kilometrenin üzerine çıkan rüzgar, kent merkezindeki 7 katlı bir binanın dış cephe yalıtımının sökülmesine neden oldu.

Kopan yalıtım malzemeleri, binanın yan tarafında bulunan diğer yapının çatısına düştü. Ortaya çıkan görüntü rüzgarın kuvvetini gözler önüne serdi.

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