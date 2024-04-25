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Gündem Eskişehir'de saldırıya uğrayan gence Kelime-i Tevhid sancağı desteği!
Gündem

Eskişehir'de saldırıya uğrayan gence Kelime-i Tevhid sancağı desteği!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 22:15:00 -

Eskişehir’de dün bir gencin elinde taşıdığı Kelime-i Tevhid sancağı sebebiyle saldırıya uğramasından sonra aynı yerde Kelime-i Tevhid sancağı açıldı.

23 Nisan Cumartesi günü Eskişehir Gazze Platformu tarafından İsrail’in saldırısı altındaki Filistin’e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından elinde ‘Kelime-i Tevhid’ sancağıyla yürüyen Y.U. isimli vatandaşı, H.K.T. adlı zanlı hedef aldı.

Elindeki sancağı bırakmasını isteyen H.K.T., Y.U.'ya küfretti. Ardından sözlü saldırı fiziki saldırıya döndü.

Bugün Eskişehir'de bir grup genç dün saldırıya uğrayan Y.U.'ya Kelime-i Tevhid sancağı açarak destek verdi. 

Öte yandan Y.U.'ya saldıran zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K.T., ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ve ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçları kapsamında adliyeye sevk edildi.

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