  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de plak hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Eskişehir'de plak hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:18:47 -
Eskişehir'de plak hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir evin bodrum katında bulunan 90 bin lira değerindeki çok sayıda müzik plağını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi Mahallesi Muzaffer Sokak'ta F.A'ya ait evin bodrumundaki tahta kapının kırılıp içerisinde bulunan 90 bin lira değerindeki müzik plaklarının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının zanlısı Boran A'yı kent merkezindeki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Müzik plakları ise bulunarak sahibi F.A'ya teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia!
Dünya

Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia! "Bunu yaparsam halkım beni öldürür"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, İsrail ile normalleşme kararı almasına ilişkin, "Normalleşme adımlarına katılamam. Bu..
Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
Siyaset

Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman polisinin Berlin'deki camiye yaptığı baskına sert tepki gösterdi.

Bekçinin üzerine tüfekle yürüyünce silahlar patladı!
Gündem

Bekçinin üzerine tüfekle yürüyünce silahlar patladı!

Denizli’de, yol kavgası yüzünden silahlar çekildi. Tüfekle üzerine yürüyen üç kişiyi durdurmak isteyen bekçi, bir kişiyi kolundan vurarak ya..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay