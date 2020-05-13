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Aktüel

Eskişehir’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Eskişehir’de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 19:33:40 -
Eskişehir’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Eskişehir’de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Öğle saatlerinde Ç.S. (37) idaresindeki otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeyken, iddialara göre yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y.’ye (85) çarptı. Kaza sonrası, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Ekipler, ilk müdahalesini yaptıktan yaptıktan sonra yaralıyı Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Burada durumu ağırlaşan şahıs, yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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