Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gökhan K. idaresindeki 26 UP 545 plakalı otomobil, Kırmızıtoprak Mahallesi Ali Fuat Güven Caddesi'nde bisikletle yolda ilerleyen Sabri Kurnaz'a (78) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Kurnaz, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Gökhan K, gözaltına alındı.