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Yerel Eskişehir'de operasyonlar sonucu 5 şüpheli tutuklandı
Yerel

Eskişehir'de operasyonlar sonucu 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 15:56:00 -
Eskişehir'de operasyonlar sonucu 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda "Uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 6 tabanca, 1 tüfek, 5 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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