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Aktüel Eskişehir'de nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kızın yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Eskişehir'de nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kızın yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:59:58 -
Eskişehir'de nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kızın yargılanmasına devam edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de nişanlısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Zehra A. (22) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Emrah Öztürk'ün yakınları ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Bir önceki duruşmada yaptığı savunmayı yineleyen sanık Zehra A, Kovid-19 nedeniyle memleketi olan Kars'taki cezaevine gönderilme talebinde bulundu.

Sanık, suçlamaları reddederek, "Önceki savunmamda da söyledim. Olay Emrah ile siyah giyimli, yüzü kapalı biri arasında oldu. Ben sadece panik yapıp, olay yerinden kaçtım. Tahliye ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 23 Şubat 2021'e erteledi.

Eskişehir'de 24 Şubat 2020'de, Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Emrah Öztürk'ten (28) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine güvenlik ve iş yeri kameralarını inceleyen polis ekipleri, bu kişi ile nişanlısı Zehra A'nın Seyitgazi yolundaki ormanlık alana girdiğini ancak genç kızın buradan tek başına ayrıldığını belirlemişti. Ormanlık alanda yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürülen Öztürk'ün cesedi bulunmuş, katil zanlısı Zehra A. ise Antalya'ya giderken yakalanmıştı.

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