Eskişehir'de nişanlısını öldürdüğü iddia edilen genç kızın yargılanmasına başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de nişanlısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Zehra A'nın (22) ifadesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Maktul Emrah Öztürk'ün annesi Gülümser Aras, kardeşleri Serhat ve Damla Öztürk ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Zehra A, 2016'da sosyal medyada tanıştığı Emrah Öztürk'ün, kendisine para yardımında bulunarak evlenme teklif ettiğini söyledi.

Sağlık sorunları olduğunu iddia ettiği Öztürk'ün teklifini önce reddettiğini belirten Zehra A, "Evlendikten sonra bana el sürmemesi koşuluyla evlenmeyi kabul ettim. 8 ay nişanlı kaldık. Ailesi bana değer veriyordu. Çok mutluyduk. Ailesiyle de çok iyi anlaşıyorduk. Emrah, şubat ayında Kars'tan gelmemi istedi. 'Eşya bakacağız' dedi. Ben de bunun üzerine Eskişehir'e geldim. İlk gün öğretmenevinde kaldım. Daha sonra Emrah'ın ailesinin evine gittik. Eskişehir'i gezdik." dedi.

Cinayet günü Emrah Öztürk'le hastaneye gitmek üzere yola çıktıklarını aktaran sanık, şu iddialarda bulundu:

"Beni ormana götürüp, 'Doğayı çok seversin' dedi. Bir süre sonra 'Oturalım' dedi. Ben kabul etmedim. Cebinden bıçak gibi bir şey çıkarttı. 'Seni öldüreceğim' deyip üzerime yürüdü. Kaçmaya başladım. O sırada ağaçların arasından siyah giyimli biri çıkıp Emrah'ın önünü kesti. Emrah adama saldırdı. Adamın, bıçağı Emrah'ın elinden alıp karnına sapladığını gördüm. Adamın yüzü kapalıydı. Emrah'ı kanlar içinde görünce paniğe kapıldım. O sırada ormandan farklı bir adam daha çıktı. Beni yakalamaya çalıştığı için oradan kaçtım. Kendimi toplamak için bir kafeye oturdum. Daha sonra Emrah'ı aradım ama ulaşamadım. Bunun ardından Emrah'ın ailesinin yanına gittim. Polise verdiğim ifadenin ardından emniyetten ayrıldım. Olayın etkisinden kurtulmak için Antalya'ya gidip tatil yaptıktan sonra Kars'a gidecektim ancak otogarda polisler yakaladı. Serbest kalmak istiyorum."

Maktulün annesi Gülümser Öztürk ise Zehra A'nın iki gün evlerinde kaldığını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını anlattı.

Daha sonra oğlunun, kendisine nişanlısının canı sıkıldığı için gezmeye gideceklerini söylediğini bildiren Öztürk, "Oğlumun hiçbir sağlık problemi yoktu. Sanık yalan söylüyor. Emrah'ın ortadan kaybolmasından bir süre sonra Zehra'nın annesi beni arayıp, 'İnşallah kızım oğlunu öldürmemiştir' dedi. Zehra eve gelince ona Emrah'ı sordum. Bana 'Ona telefon gelince yanından ayrıldım' diye cevap verdi. Zehra 'Cezaevinden yeni çıktım birisini bıçakladığım için. Bu yüzden polise haber vermeyin' dedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de 24 Şubat 2020'de, Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Emrah Öztürk'ten (28) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine güvenlik ve iş yeri kameralarını inceleyen polis ekipleri, bu kişi ile nişanlısı Zehra A'nın Seyitgazi yolundaki ormanlık alana girdiğini ancak genç kızın buradan tek başına ayrıldığını belirlemişti. Ormanlık alanda yapılan incelemede, bıçaklanarak öldürülen Öztürk'ün cesedi bulunmuş, katil zanlısı Zehra A. ise Antalya'ya kaçmak isterken yakalanmıştı.