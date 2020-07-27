Eskişehir'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Ali Mehti T. idaresindeki 26 S 0343 plakalı minibüs, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Yenikent Kavşağı mevkisinde, Kadir Tunçyol'un (40) kullandığı 26 TF 712 plakalı otomobille çarpıştı.
Olay yerinde yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Tunçyol'un cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Minibüs sürücüsü Ali Mehti T. ise polis tarafından gözaltına alındı.